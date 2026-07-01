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НовостиОбщество1 июля 2026 12:58

Владимир Путин наградил жителей Тульской области за заслуги в семье, труде и транспорте

Всего в список награжденных попали трое туляков
Анна КОНЕВА
Владимир Путин наградил жителей Тульской области за заслуги в семье, труде и транспорте

Владимир Путин наградил жителей Тульской области за заслуги в семье, труде и транспорте

Фото: Алексей ФОКИН.

Президент России подписал указ о награждении государственными наградами троих жителей Тульской области.

Медалью ордена «Родительская слава» отмечена Ирина Заватина за большой вклад в укрепление института семьи и воспитание детей.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён Геннадий Татарников — директор филиала АО «Газпром газораспределение Тула» в Узловой — за трудовые успехи и многолетнюю работу.

Медалью «За развитие железных дорог» отмечен Александр Фрыкин, дежурный помощник начальника вокзала Тула Московской региональной дирекции железнодорожных вокзалов, за заслуги в области транспорта.