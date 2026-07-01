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НовостиПроисшествия1 июля 2026 12:36

В Туле сотрудники МЧС ликвидировали пожар в промышленном ангаре

Спасатели прибыли на место за несколько минут и предотвратили распространение пламени
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле сотрудники МЧС ликвидировали пожар в промышленном ангаре.

В Туле сотрудники МЧС ликвидировали пожар в промышленном ангаре.

Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле на улице Сызранская произошло возгорание на территории бытового предприятия. Огонь вспыхнул внутри промышленного ангара.

Расчеты экстренных служб прибыли на место через несколько минут после поступления сигнала о ЧП. Для ликвидации очага возгорания привлекли 19 сотрудников и 6 единиц специальной техники МЧС России. Действия спасателей позволили быстро справиться с огнем.

В результате слаженной работы огнеборцев удалось предотвратить переход пламени на значительные территории. К счастью, в ходе этого инцидента обошлось без пострадавших.