В Туле сотрудники МЧС ликвидировали пожар в промышленном ангаре. Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле на улице Сызранская произошло возгорание на территории бытового предприятия. Огонь вспыхнул внутри промышленного ангара.

Расчеты экстренных служб прибыли на место через несколько минут после поступления сигнала о ЧП. Для ликвидации очага возгорания привлекли 19 сотрудников и 6 единиц специальной техники МЧС России. Действия спасателей позволили быстро справиться с огнем.

В результате слаженной работы огнеборцев удалось предотвратить переход пламени на значительные территории. К счастью, в ходе этого инцидента обошлось без пострадавших.