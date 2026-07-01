В центре Тулы введут ограничения движения на время триатлона и Спартакиады Фото: Алексей ФОКИН.

Со 2 по 4 июля в Центральном парке Тулы вводятся временные ограничения для транспорта. Связано это с проведением Открытого Чемпионата и Первенства Тульской области по триатлону, а также всероссийских соревнований «Отбор на 13-ю летнюю Спартакиаду учащихся России».

С 23:00 2 июля до 15:00 4 июля будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на участках: улица Первомайская (от ул. Фридриха Энгельса до ул. Дмитрия Ульянова), улица Дмитрия Ульянова (от ул. Демонстрации до ул. Короленко), улица Тульского рабочего полка (от Лермонтова до Дмитрия Ульянова), улица Фрунзе (от ул. Первомайской до дома №24).

Движение всех транспортных средств ограничат с 20:00 3 июля до 16:00 4 июля на участке Тульского рабочего полка от улицы Лермонтова до улицы Дмитрия Ульянова. С 07:00 до 15:00 4 июля — на участках улиц Дмитрия Ульянова, Первомайской и Фрунзе.

Также с 08:00 до 15:00 4 июля ограничат движение средств индивидуальной мобильности на тех же участках.

Автобусы маршрутов № 11, 12, 26, 40, 38, 58 и троллейбусы № 4, 5 изменят схемы движения.

С подробными схемами измененных маршрутов транспорта можно ознакомиться на сайте городской администрации.

Водителей просят учитывать эту информацию и заранее планировать маршруты.