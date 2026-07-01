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НовостиОбщество1 июля 2026 11:52

Не сообщивший о смене прописки туляк задолжал пенсионному фонду почти 20 тысяч рублей

На суд мужчина не явился
Анна КОНЕВА
Не сообщивший о смене прописки туляк задолжал пенсионному фонду почти 20 тысяч рублей

Не сообщивший о смене прописки туляк задолжал пенсионному фонду почти 20 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН.

Мировой судья судебного участка №81 Кимовского судебного района взыскал с местного жителя сумму неосновательного обогащения.

В декабре 2004 года мужчине назначили ежемесячную выплату за проживание в зоне с льготным социально-экономическим статусом. Однако в феврале 2024 года он сменил регистрацию и лишился права на выплату. Тем не менее туляк не сообщил о своем переезде в пенсионный фонд. В результате за период с 1 марта 2024 года по 28 февраля 2026 года образовалась переплата в размере 19 251 рубля.

Суд удовлетворил иск пенсионного органа и взыскал с ответчика указанную сумму.