В Туле прокуратура добилась возбуждения уголовного дела против отца, задолжавшего более 167 тысяч рублей по алиментам

Фото: Алексей ФОКИН.
Прокуратура Ленинского района Тулы провела проверку по факту неуплаты алиментов.
Установлено, что 46-летний мужчина, обязанный по решению суда выплачивать содержание на троих несовершеннолетних детей, долгое время не работал и не имел дохода. За период с марта по июнь 2025 года его задолженность превысила 167 тысяч рублей.
Позже выяснилось, что мужчина уже привлекался к ответственности за неуплату, но долг так и не погасил.
По материалам прокуратуры в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ. Расследование находится на контроле надзорного ведомства.