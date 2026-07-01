Лжесотрудник сотового оператора обманул молодую тулячку почти на 400 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН.

За минувшие сутки трое жителей Тульской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве. Жертвами стали граждане 22-47 лет. Общий ущерб превысил 837 тысяч рублей.

На удочку аферистов попала 26-летняя жительница Тулы. Ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником сотовой компании. Под предлогом защиты от несанкционированного списания незнакомец убедил перевести деньги на «безопасный счет». Женщина перевела 395 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.