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НовостиОбщество1 июля 2026 10:24

Лжесотрудник сотового оператора обманул молодую тулячку почти на 400 тысяч рублей

Она думала, что обезопасила свои сбережения
Анна КОНЕВА
Лжесотрудник сотового оператора обманул молодую тулячку почти на 400 тысяч рублей

Лжесотрудник сотового оператора обманул молодую тулячку почти на 400 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН.

За минувшие сутки трое жителей Тульской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве. Жертвами стали граждане 22-47 лет. Общий ущерб превысил 837 тысяч рублей.

На удочку аферистов попала 26-летняя жительница Тулы. Ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником сотовой компании. Под предлогом защиты от несанкционированного списания незнакомец убедил перевести деньги на «безопасный счет». Женщина перевела 395 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.