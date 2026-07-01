Четверых «криминальных авторитетов» задержали в Тульской области за вымогательство более 1,4 миллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН.

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области совместно с УФСБ и Росгвардией пресекли деятельность четырех местных жителей, подозреваемых в вымогательстве.

Известно, что осенью 2024 года в Ефремовском районе они заблокировали автомобиль 35-летнего мужчины, обвинили его в распространении наркотиков. Угрожая расправой, они вывезли свою жертву в лесополосу, где потребовали от него крупную сумму. Потерпевший перевел деньги на карту одного из них.

Позже злоумышленники потребовали деньги уже со знакомого жертвы.

Также установлена их причастность к вымогательству более 1,4 млн рублей у двух других местных жителей. Все четверо задержаны, возбуждены уголовные дела по статьям 163 УК РФ.