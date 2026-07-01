В Тульской области зафиксирован минимум по впервые выявленным наркозависимым за три года Фото: Алексей ФОКИН.

По данным регионального минздрава, в 2025 году диагноз «наркомания» впервые был поставлен 106 жителям Тульской области. Для сравнения: в 2022 году таких случаев было 202 — это самый высокий показатель за последние годы.

В 2023-м число заболевших снизилось до 179, в 2024-м — до 124. Таким образом, за три года количество впервые выявленных наркозависимых уменьшилось почти в два раза.

В целом по России в 2025 году такой диагноз впервые получили 10 996 человек. При этом более трети пациентов, госпитализированных с наркоманией, поступают в больницы повторно.