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НовостиОбщество1 июля 2026 11:30

В Тульской области зафиксирован минимум по впервые выявленным наркозависимым за три года

В прошлом году заболевание впервые диагностировали у 106 жителей региона
Анна КОНЕВА
В Тульской области зафиксирован минимум по впервые выявленным наркозависимым за три года

В Тульской области зафиксирован минимум по впервые выявленным наркозависимым за три года

Фото: Алексей ФОКИН.

По данным регионального минздрава, в 2025 году диагноз «наркомания» впервые был поставлен 106 жителям Тульской области. Для сравнения: в 2022 году таких случаев было 202 — это самый высокий показатель за последние годы.

В 2023-м число заболевших снизилось до 179, в 2024-м — до 124. Таким образом, за три года количество впервые выявленных наркозависимых уменьшилось почти в два раза.

В целом по России в 2025 году такой диагноз впервые получили 10 996 человек. При этом более трети пациентов, госпитализированных с наркоманией, поступают в больницы повторно.