В Туле из-за 27-градусной жары открылись дополнительные точки бесплатной раздачи воды Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле продолжается бесплатная раздача питьевой воды. Сегодня температура воздуха ожидается выше +27 градусов.

С 10:00 до 18:00 воду можно получить в точках по продаже кваса на улицах Максима Горького, 14; Октябрьской, 9 и 95; Марата, 26; Фрунзе, 5; на пересечении улиц Жаворонкова и Фридриха Энгельса, а также на Красноармейском проспекте, 48к2.

Кроме того, вода доступна в точках «Мой кофе» на проспекте Ленина, 92 и 125, на улице Металлистов у Сбербанка, на Вильямса, 32 и Кутузова, 13. Также с 10 утра до 6 вечера воду можно получить на Казанской набережной напротив сцены.

Дополнительная точка работает с 10:00 до 16:00 на пересечении проспекта Ленина и Советской у ТЦ «Гостиный двор».