Тулячка фиктивно прописала у себя дома 66 иностранцев Фото: Алексей ФОКИН.

Пролетарский районный суд Тулы вынес приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан.

С января по март текущего года ранее судимая за аналогичное преступление тулячка через МФЦ подала уведомления о прибытии 66 граждан из Узбекистана, Таджикистана и Армении по месту своей регистрации, фактически не предоставляя им жилья. Из личной материальной заинтересованности она позволила иностранцам находиться в стране без миграционного учета.

В суде женщина полностью признала вину. Суд назначил ей 1 год 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.