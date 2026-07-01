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НовостиОбщество1 июля 2026 8:56

Тулячка фиктивно прописала у себя дома 66 иностранцев

Она уже попадалась на аналогичном преступлении
Анна КОНЕВА
Тулячка фиктивно прописала у себя дома 66 иностранцев

Тулячка фиктивно прописала у себя дома 66 иностранцев

Фото: Алексей ФОКИН.

Пролетарский районный суд Тулы вынес приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан.

С января по март текущего года ранее судимая за аналогичное преступление тулячка через МФЦ подала уведомления о прибытии 66 граждан из Узбекистана, Таджикистана и Армении по месту своей регистрации, фактически не предоставляя им жилья. Из личной материальной заинтересованности она позволила иностранцам находиться в стране без миграционного учета.

В суде женщина полностью признала вину. Суд назначил ей 1 год 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.