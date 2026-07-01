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НовостиПроисшествия1 июля 2026 8:34

Тульская прокуратура обвинила двоих жителей Подмосковья, незаконно регистрировавших электронные кошельки на 29 человек для ставок у букмекеров

Дело рассмотрят в суде Электростали
Анна КОНЕВА
Тульская прокуратура обвинила двоих жителей Подмосковья, незаконно регистрировавших электронные кошельки на 29 человек для ставок у букмекеров

Тульская прокуратура обвинила двоих жителей Подмосковья, незаконно регистрировавших электронные кошельки на 29 человек для ставок у букмекеров

Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Тульской области утвердила обвинительное заключение в отношении двух 33-летних жителей Московской области. Мужчин обвиняют в неправомерном обороте средств платежей, совершённом организованной группой.

С декабря 2023 года по февраль 2025 года они регистрировали личные кабинеты в букмекерских конторах и электронные кошельки на паспортные данные 29 граждан, не знавших об этом. Схема позволяла получать приветственные бонусы и свободно выводить деньги на подконтрольные счета. Общая сумма неправомерного оборота составила не менее 167 тысяч рублей.

Деятельность пресекли тульские правоохранители.

Уголовное дело направлено в городской суд Электростали.