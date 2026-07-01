За пять месяцев в Тульской области смертность на дорогах сократилась почти на 40% Фото: Алексей ФОКИН.

30 июня в Туле под председательством первого заместителя губернатора Михаила Пантелеева прошло заседание региональной комиссии по безопасности дорожного движения.

По итогам пяти месяцев 2026 года в регионе снизились все основные показатели аварийности: количество ДТП уменьшилось на 20%, число погибших — на 39%, раненых — на 21%.

Среди системных угроз выделены выезд на встречную полосу, аварии с грузовым транспортом и мотоциклистами. На модернизацию инфраструктуры дополнительно направлено более 33 млн рублей. Продолжат установку барьерных ограждений, шумовой разметки, светофоров и обустройство пешеходных переходов у школ.

Муниципалитетам поручено до 20 августа привести в порядок переходы и школьные автобусные маршруты. Также проработают внедрение цифровых тренажеров по ПДД в школах и тематические медиапроекты.