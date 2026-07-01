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НовостиОбщество1 июля 2026 7:50

Глава Тульской области Дмитрий Миляев поздравил ветеранов боевых действий

Он отметил заслуги туляков
Анна КОНЕВА
Глава Тульской области Дмитрий Миляев поздравил ветеранов боевых действий

Глава Тульской области Дмитрий Миляев поздравил ветеранов боевых действий

Фото: материалы пресс-служб.

1 июля в России отмечается День ветерана боевых действий. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев обратился к землякам, которые с честью прошли через боевые испытания. Он подчеркнул, что сегодня туляки продолжают ратное дело отцов и дедов, защищая интересы страны в зоне специальной военной операции.

Глава региона выразил благодарность военнослужащим за безупречную службу и верность Отечеству, а также пообещал поддержку тем, кто сейчас находится на передовой. Он также отметил, что память о погибших героях бережно хранится в сердцах земляков.