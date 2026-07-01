Глава Тульской области Дмитрий Миляев поздравил ветеранов боевых действий Фото: материалы пресс-служб.

1 июля в России отмечается День ветерана боевых действий. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев обратился к землякам, которые с честью прошли через боевые испытания. Он подчеркнул, что сегодня туляки продолжают ратное дело отцов и дедов, защищая интересы страны в зоне специальной военной операции.

Глава региона выразил благодарность военнослужащим за безупречную службу и верность Отечеству, а также пообещал поддержку тем, кто сейчас находится на передовой. Он также отметил, что память о погибших героях бережно хранится в сердцах земляков.