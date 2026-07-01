В Туле завершился юбилейный сезон фестиваля «Поленов. Лето. Музыка» концертом Николая Луганского Фото: Алексей ФОКИН.

В Концертном зале Тульской областной филармонии с большим успехом прошел заключительный концерт цикла классической музыки «Поленов. Лето. Музыка – 2026». Кульминацией вечера стало выступление народного артиста России Николая Луганского, исполнившего сочинения Шумана и Шопена.

Десять лет назад фестиваль начинался с небольших камерных встреч, а сегодня стал узнаваемым брендом Тульской области и частью проекта «Марафон без выходных: Тульский размах».

В этом году завершающее событие впервые прошло в филармонии.