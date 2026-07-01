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НовостиСпорт1 июля 2026 7:06

Тульский авиамоделист завоевал бронзу на международных соревнованиях в Выборге

Еще один туляк попал в топ-15
Анна КОНЕВА
Тульский авиамоделист завоевал бронзу на международных соревнованиях в Выборге

Тульский авиамоделист завоевал бронзу на международных соревнованиях в Выборге

Фото: Алексей ФОКИН.

В Выборге прошли международные соревнования по кордовым пилотажным моделям F2-B — Кубок стран-участниц БРИКС и их партнеров «Белые ночи». За медали боролись 20 спортсменов из России, Болгарии и Узбекистана.

Тульскую область представляли мастер спорта международного класса Евгений Яковлев и Никита Каледин. В ходе нескольких соревновательных дней спортсмены состязались в скорости и качестве выполнения фигур высшего пилотажа. По итогам Евгений Яковлев завоевал бронзовую медаль, Никита Каледин занял 11-е место.