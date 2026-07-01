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НовостиПроисшествия1 июля 2026 6:44

Две тулячки получили по 260 часов обязательных работ за кражу телефона из пункта выдачи заказов

Также они заплатят материальный ущерб в размере стоимости смартфона
Анна КОНЕВА
Две тулячки получили по 260 часов обязательных работ за кражу телефона из пункта выдачи заказов

Две тулячки получили по 260 часов обязательных работ за кражу телефона из пункта выдачи заказов

Фото: Алексей ФОКИН.

Пролетарский районный суд Тулы рассмотрел уголовное дело в отношении двух местных жительниц, обвиняемых в краже с незаконным проникновением в помещение.

Днем 20 декабря прошлого года женщины находились в ПВЗ на улице Ложевой: одна работала, вторая пришла помочь. Помощница обнаружила среди поступивших товаров мобильный телефон стоимостью около 45 тысяч рублей. Сговорившись, она не приняла на баланс телефон и передала его сотруднице. Последняя спрятала его в подсобке среди своих вещей, после чего помощница вынесла телефон из пункта выдачи заказов.

Суд признал обеих виновными и назначил каждой по 260 часов обязательных работ. Также с осужденных взыскали материальный ущерб в размере 45 тысяч рублей.