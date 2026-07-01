Две тулячки получили по 260 часов обязательных работ за кражу телефона из пункта выдачи заказов Фото: Алексей ФОКИН.

Пролетарский районный суд Тулы рассмотрел уголовное дело в отношении двух местных жительниц, обвиняемых в краже с незаконным проникновением в помещение.

Днем 20 декабря прошлого года женщины находились в ПВЗ на улице Ложевой: одна работала, вторая пришла помочь. Помощница обнаружила среди поступивших товаров мобильный телефон стоимостью около 45 тысяч рублей. Сговорившись, она не приняла на баланс телефон и передала его сотруднице. Последняя спрятала его в подсобке среди своих вещей, после чего помощница вынесла телефон из пункта выдачи заказов.

Суд признал обеих виновными и назначил каждой по 260 часов обязательных работ. Также с осужденных взыскали материальный ущерб в размере 45 тысяч рублей.