Тульские автоинспекторы по звуку сирены нашли мужчину с инсультом у вокзала и спасли ему жизнь Фото: Алексей ФОКИН.

26 июня экипаж ДПС отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Узловскому району получил по рации сообщение из дежурной части: взволнованная девушка рассказала, что её отец позвонил и сказал, что ему плохо, он упал и не может подняться возле железнодорожного вокзала, но назвать точное место не смог. Инспекторы немедленно выехали к вокзалу и начали обход территории.

В течение двух часов они искали мужчину, связывались с ним по телефону, но он не мог объяснить, где находится. Тогда полицейские включили звуковые сигналы патрульной машины, и мужчина сказал, что слышит их. Так они определили направление и нашли его в кустах у гаражей — он был в крайне тяжелом состоянии.

Инспекторы вызвали скорую и до её приезда оставались рядом. Медики диагностировали инсульт и срочно госпитализировали пациента.