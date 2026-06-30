На время фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне выйдут дополнительные автобусы Фото: Алексей ФОКИН.

С 3 по 5 июля в дни проведения театрального фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне усилят транспортное обслуживание.

Для удобства гостей и жителей Тульской области назначены дополнительные рейсы.

От автовокзала Тулы по маршруту № 114 «Щекино – Тула» в 18:30 и 19:40, от остановки «Ясная Поляна «Музей» в 00:10. Также дополнительный рейс в 00:10 добавили на маршруте № 102 «д. Шевелёвка — г. Щекино (нарсуд) — Ясная Поляна».

Кроме того, в дни фестиваля доступны регулярные маршруты № 117, 117К и 114К.