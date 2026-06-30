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НовостиПроисшествия30 июня 2026 14:27

Туляк предложил инспектору ДПС 80 тысяч рублей за отказ от освидетельствования и стал фигурантом уголовного дела

Взяткодателю может грозить до 8 лет лишения свободы
Анна КОНЕВА
Туляк предложил инспектору ДПС 80 тысяч рублей за отказ от освидетельствования и стал фигурантом уголовного дела

Туляк предложил инспектору ДПС 80 тысяч рублей за отказ от освидетельствования и стал фигурантом уголовного дела

Фото: Алексей ФОКИН.

Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции зафиксировали попытку подкупа инспектора ДПС в Новомосковске.

29 июня 24-летний водитель в служебном автомобиле передал полицейскому 80 тысяч рублей. Так молодой человек хотел, чтобы правоохранитель уничтожил протокол за отказ от медосвидетельствования.

Несмотря на предупреждения, мужчина настаивал на передаче денег.

Операция проходила под контролем правоохранителей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ. Фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.