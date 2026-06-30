Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 июня 2026 13:20

Укативший чужую иномарку из Тулы в столицу житель Подмосковья получил реальный срок

Он проведет 2 года в тюрьме
Анна КОНЕВА
Укативший чужую иномарку из Тулы в столицу житель Подмосковья получил реальный срок

Укативший чужую иномарку из Тулы в столицу житель Подмосковья получил реальный срок

Фото: Алексей ФОКИН.

Привокзальный районный суд Тулы вынес приговор в отношении 36-летнего ранее неоднократно судимого жителя Московской области. Мужчина признан виновным в угоне автомобиля.

1 января он заметил у дома на Красноармейском проспекте Volkswagen Polo с работающим двигателем и ключом в замке зажигания, сел за руль и уехал в Москву. Там его задержали сотрудники ДПС.

Свою вину подсудимый полностью признал. Суд с учетом рецидива приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима.