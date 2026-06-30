1 июля часть туляков останутся без электричества Фото: Алексей ФОКИН.

В среду, 1 июля, в нескольких районах Тулы ожидаются плановые отключения электричества. Связано это с проведением ремонтно-восстановительных работ на электросетях.

Света в этот день временно не будет по следующим адресам:

- 1-й Лихвинский пр-зд, 10-48 (четн.), 3-33 (нечетн.), 8-а, 14-а (с 9:00 до 17:00);

- ул. Пузакова, 5, 9, 11, 13 (с 9:00 до 17:30);

- п. Косая Гора: ул. Горняк, 1-19 (нечетн.), 2-24 (четн.); пр-зд Лесной, 6-16 (четн.); ул. М. Горького, 37, 45, 39, 41, 43 (с 9:00 до 16:00);

- СНТ "Волна" ул. Скуратовская 89-в; СНТ-3 УВД ул. Киреевская 9; Дачный кооператив "Лотос" (с 9:00 до 17:00);

- ул. Плеханова, 92, 48-б, 84-а, 48-а; ул. Ложевая, 124; ул. Степанова, 29-а; ул. Марата, 39; ул. Чапаева, 34-а, 49-а (с 9:00 до 17:00).