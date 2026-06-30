Тулякам рассказали о качестве питьевой воды в городе за последнюю неделю Фото: Алексей ФОКИН.

АО «Тулагорводоканал» обновил информацию о качестве питьевой воды в пяти округах областной столицы.

Данные за период с 22 по 26 июня 2026 года включают показатели цветности, мутности, жёсткости, содержания железа, а также наличия обобщенных колиформных бактерий и колифагов.

Так, максимальная жесткость зафиксирована в Привокзальном и Центральном округах. Традиционно самая мягкая вода — в Пролетарском округе. Наибольшее содержание железа отмечено в питьевой воде Центрального округа.

В Центральном округе Тулы вода оказалась самой жесткой и богатой железом.