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НовостиОбщество30 июня 2026 12:58

Тулякам рассказали о качестве питьевой воды в городе за последнюю неделю

Самой железистой вода оказалась в Центральном районе
Анна КОНЕВА
Тулякам рассказали о качестве питьевой воды в городе за последнюю неделю

Тулякам рассказали о качестве питьевой воды в городе за последнюю неделю

Фото: Алексей ФОКИН.

АО «Тулагорводоканал» обновил информацию о качестве питьевой воды в пяти округах областной столицы.

Данные за период с 22 по 26 июня 2026 года включают показатели цветности, мутности, жёсткости, содержания железа, а также наличия обобщенных колиформных бактерий и колифагов.

Так, максимальная жесткость зафиксирована в Привокзальном и Центральном округах. Традиционно самая мягкая вода — в Пролетарском округе. Наибольшее содержание железа отмечено в питьевой воде Центрального округа.

В Центральном округе Тулы вода оказалась самой жесткой и богатой железом.