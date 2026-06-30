Три нарушения миграционного законодательства выявили силовики во время рейдов в Новомосковске Фото: Алексей ФОКИН.

Сотрудники ОМВД России по Новомосковску совместно с судебными приставами провели комплексные оперативно-профилактические мероприятия в жилом секторе. Правоохранители охватили пять улиц и проверили 17 домовладений.

Выявлены трое иностранных граждан, нарушавших правила пребывания и незаконно осуществлявших трудовую деятельность. В отношении них и их работодателей составлены протоколы. По решению суда мигранты выдворены за пределы России.

Также в отдел полиции доставлены пятеро местных жителей, в отношении которых составлено шесть административных протоколов. Судебные приставы наложили арест на имущество граждан, имеющих задолженности перед микрофинансовыми организациями. В случае неуплаты долгов имущество будет реализовано на торгах.