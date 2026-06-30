До +32 градусов прогнозируют в Тульской области в первых числах июля Фото: Алексей ФОКИН.

По данным Тульского гидрометцентра, 1 и 2 июля на территории региона прогнозируется сильная жара. В эти дни температура воздуха в регионе достигнет +30...+32 градусов.

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям носить легкую хлопковую одежду, избегать физических нагрузок, чаще находиться в тени и пить больше воды без газа. Запрещается пользоваться открытым огнем у деревянных строений и кустарников, поджигать сухую траву.

Купаться разрешено только на официальных пляжах, в воду нельзя заходить в состоянии опьянения. Прилегающие территории следует очищать от мусора и сухой травы.

В случае ЧС необходимо звонить по телефонам «01» или «112».