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НовостиПроисшествия30 июня 2026 10:22

Обчистившему сумку женщины на вокзале в Туле огласили приговор

У мужчины уже имеется судимость
Анна КОНЕВА
Обчистившему сумку женщины на вокзале в Туле огласили приговор

Обчистившему сумку женщины на вокзале в Туле огласили приговор

Фото: Алексей ФОКИН.

Тульская транспортная прокуратура поддержала обвинение в Привокзальном районном суде по делу о краже у пассажирки на Московском вокзале.

Известно, что в канун Нового года мужчина заметил у женщины в очереди к кассе открытую сумку с крупной суммой денег. Он подошел вплотную к своей жертве и вытащил около 120 тысяч рублей. Добычу он спрятал в карман и скрылся.

Однако оказалось, что действия воришки зафиксировали камеры видеонаблюдения. Благодаря оперативной работе полиции злоумышленника быстро задержали.

Суд, учитывая, что мужчина уже был ранее судим, приговорил его к 1 году 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.