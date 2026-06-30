Обчистившему сумку женщины на вокзале в Туле огласили приговор Фото: Алексей ФОКИН.

Тульская транспортная прокуратура поддержала обвинение в Привокзальном районном суде по делу о краже у пассажирки на Московском вокзале.

Известно, что в канун Нового года мужчина заметил у женщины в очереди к кассе открытую сумку с крупной суммой денег. Он подошел вплотную к своей жертве и вытащил около 120 тысяч рублей. Добычу он спрятал в карман и скрылся.

Однако оказалось, что действия воришки зафиксировали камеры видеонаблюдения. Благодаря оперативной работе полиции злоумышленника быстро задержали.

Суд, учитывая, что мужчина уже был ранее судим, приговорил его к 1 году 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.