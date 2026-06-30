В Туле из-за жары организовали бесплатную раздачу воды Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле началась бесплатная раздача питьевой воды в связи с жаркой погодой — температура воздуха ожидается выше +25 градусов.

Воду туляки могут получить с 10:00 до 18:00 в точках продажи кваса по адресам: ул. Максима Горького, 14; Октябрьская, 9 и 95; Марата, 26; Фрунзе, 5; пересечение улиц Жаворонкова и Фридриха Энгельса; Красноармейский проспект, 48к2.

Также с 10 до 18 часов воду раздают в точках «Мой кофе» на проспекте Ленина, 92 и 125; на улице Металлистов у Сбербанка; на улице Вильямса, 32 и на улице Кутузова, 13.