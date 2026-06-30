Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июня 2026 9:37

Прокуратура через суд добилась выплаты для вдовы погибшего участника СВО из Тулы

Женщине отказали в выплате при наличии всех необходимых документов
Анна КОНЕВА
Прокуратура через суд добилась выплаты для вдовы погибшего участника СВО из Тулы

Прокуратура через суд добилась выплаты для вдовы погибшего участника СВО из Тулы

Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Пролетарского района Тулы провела проверку по обращению супруги погибшего участника специальной военной операции.

Оказалось, что женщина не могла получить единовременную выплату за ранение, полученное мужем при выполнении боевых задач. В 2022 году туляк был ранен, ему установили третью группу инвалидности. После лечения он продолжил службу и в мае 2026 года был признан умершим.

Несмотря на наличие документов о ранении, статусе ветерана боевых действий и государственной награде, выплата вдове не была произведена.

Прокуратура обратилась в суд, и суд признал право женщины на получение меры социальной поддержки.