Прокуратура через суд добилась выплаты для вдовы погибшего участника СВО из Тулы Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Пролетарского района Тулы провела проверку по обращению супруги погибшего участника специальной военной операции.

Оказалось, что женщина не могла получить единовременную выплату за ранение, полученное мужем при выполнении боевых задач. В 2022 году туляк был ранен, ему установили третью группу инвалидности. После лечения он продолжил службу и в мае 2026 года был признан умершим.

Несмотря на наличие документов о ранении, статусе ветерана боевых действий и государственной награде, выплата вдове не была произведена.

Прокуратура обратилась в суд, и суд признал право женщины на получение меры социальной поддержки.