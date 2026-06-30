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НовостиПроисшествия30 июня 2026 9:15

В Тульской области двоих жителей Подмосковья обвинили в хищении денег через бонусы букмекеров и поддельные электронные кошельки

Подозреваемым может грозить до 7 лет лишения свободы
Анна КОНЕВА
В Тульской области двоих жителей Подмосковья обвинили в хищении денег через бонусы букмекеров и поддельные электронные кошельки

В Тульской области двоих жителей Подмосковья обвинили в хищении денег через бонусы букмекеров и поддельные электронные кошельки

Фото: Алексей ФОКИН.

Следственное управление УМВД Тульской области завершило расследование уголовного дела в отношении двух 33-летних жителей Московской области. Мужчин обвиняют в мошенничестве в сфере высоких технологий.

С 2024 по 2025 год они использовали сим-карты, зарегистрированные на несуществующих лиц, для авторизации на сайтах букмекерских контор. Получая бонусы с реальным денежным эквивалентом, злоумышленники выводили средства на электронные кошельки. Общая сумма дохода превысила 167 тысяч рублей.

Действия фигурантов квалифицированы по части 2 статьи 187 УК РФ — незаконный оборот средств платежей. Уголовное дело направлено в суд.