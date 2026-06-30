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НовостиОбщество30 июня 2026 8:53

В Тульском кремле представили коллекцию старинных икон Богоматери из музея Рублева и тульских фондов

Её можно увидеть до 23 августа
Анна КОНЕВА
В Тульском кремле представили коллекцию старинных икон Богоматери из музея Рублева и тульских фондов

В Тульском кремле представили коллекцию старинных икон Богоматери из музея Рублева и тульских фондов

Фото: Алексей ФОКИН.

Накануне в атриуме Тульского кремля открылась выставка «Небесная Покровительница. Иконы Богоматери XVI – начала XX века». В экспозиции — 24 образа, раскрывающих традиции почитания Богородицы: от древних иконографических типов до особо чтимых на Руси списков, таких как «Богоматерь Державная».

Четыре иконы предоставлены Тульским музейным объединением — они происходят из иконостаса Успенского собора кремля середины XVIII века.

Открытие выставки приурочено к великому освящению собора, которое совершил Патриарх Кирилл, также передавший в дар храму икону «Знамение».

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