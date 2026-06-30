Москвичку задержали под Тулой за нападение на сожителя с ножом Фото: Алексей ФОКИН.

Вечером 20 июня в Алексинскую районную больницу поступил 36-летний москвич с тяжелыми ножевыми ранениями — проникающим ранением грудной клетки, гемопневмотораксом и ранениями поясничной области.

Полицейские установили, что нападение произошло в селе Ненашево Заокского района во время бытовой ссоры. Сожительница потерпевшего, 30-летняя москвичка, схватила нож и нанесла ему три удара.

С места происшествия изъяты орудие преступления, одежда и полотенца со следами крови. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ. Подозреваемую отправили под подписку о невыезде.