Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 июня 2026 8:30

Москвичку задержали под Тулой за нападение на сожителя с ножом

Пострадавший остался жив
Анна КОНЕВА
Москвичку задержали под Тулой за нападение на сожителя с ножом

Москвичку задержали под Тулой за нападение на сожителя с ножом

Фото: Алексей ФОКИН.

Вечером 20 июня в Алексинскую районную больницу поступил 36-летний москвич с тяжелыми ножевыми ранениями — проникающим ранением грудной клетки, гемопневмотораксом и ранениями поясничной области.

Полицейские установили, что нападение произошло в селе Ненашево Заокского района во время бытовой ссоры. Сожительница потерпевшего, 30-летняя москвичка, схватила нож и нанесла ему три удара.

С места происшествия изъяты орудие преступления, одежда и полотенца со следами крови. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ. Подозреваемую отправили под подписку о невыезде.