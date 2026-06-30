Тульские легкоатлеты завоевали золото и обновили рекорды на всероссийских стартах в Казани Фото: Алексей ФОКИН.

В Казани одновременно проходят первенство России среди юниоров до 20 лет и всероссийские соревнования среди юношей и девушек до 16 лет.

В младшей возрастной группе за награды борются 197 спортсменов из 35 регионов, в старшей — более 650 атлетов из 63 субъектов. Тульские спортсмены показали достойные результаты.

Арсений Баранов завоевал золото на дистанции 800 метров среди юношей до 16 лет с результатом 2:03,90. Дмитрий Егоров установил личный рекорд — 11,399 секунды. В итоге он занял четвертое место в беге на 100 метров. Алексей Сулэ с личным рекордом 23,72 секунды стал пятым на дистанции 200 метров.

На первенстве России Дарья Батурина вошла в десятку сильнейших среди юниорок до 20 лет в прыжке в длину с личным рекордом 5 метров 74 сантиметра, выполнив норматив кандидата в мастера спорта.