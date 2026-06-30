Решили «побаловаться» наркотиками и угодили в тюрьму два новомосковца в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Новомосковский районный суд назначил двум гражданам по 2 года лишения свободы, каждому, за незаконное приобретение группой лиц по предварительному сговору наркотического средства в крупном размере без цели сбыта.

Вечером 6 апреля один из мужчин предложил другому вместе приобрести для личного потребления наркотическое средство. Первый, находясь у себя дома в Новомосковске, заказал в сети «Интернет» смесь, содержащую наркотическое средство, перевел продавцу 4860 руб., которые он взял у второго. На следующий день подсудимые прибыли к указанному месту закладки, где обнаружили сверток массой 1,31 г., которую намеревались потребить в укромном месте. Но в этот момент были задержаны сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Приговором суда новомосковцы признаны виновными, им назначено наказание ниже низшего предела в виде лишения свободы на срок 2 года каждому, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Они взяты под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.