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НовостиПроисшествия30 июня 2026 7:24

Решили «побаловаться» наркотиками и угодили в тюрьму два новомосковца в Тульской области

И дали срок ниже нижнего предела, предусмотренного по статье
Игорь КОПЫТОВ
Решили «побаловаться» наркотиками и угодили в тюрьму два новомосковца в Тульской области

Решили «побаловаться» наркотиками и угодили в тюрьму два новомосковца в Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

Новомосковский районный суд назначил двум гражданам по 2 года лишения свободы, каждому, за незаконное приобретение группой лиц по предварительному сговору наркотического средства в крупном размере без цели сбыта.

Вечером 6 апреля один из мужчин предложил другому вместе приобрести для личного потребления наркотическое средство. Первый, находясь у себя дома в Новомосковске, заказал в сети «Интернет» смесь, содержащую наркотическое средство, перевел продавцу 4860 руб., которые он взял у второго. На следующий день подсудимые прибыли к указанному месту закладки, где обнаружили сверток массой 1,31 г., которую намеревались потребить в укромном месте. Но в этот момент были задержаны сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Приговором суда новомосковцы признаны виновными, им назначено наказание ниже низшего предела в виде лишения свободы на срок 2 года каждому, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Они взяты под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.