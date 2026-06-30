Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 июня 2026 6:44

Обокрала подругу жительница Кимовска Тульской области

Добычей она завладел во время отдыха в кафе
Игорь КОПЫТОВ
Обокрала подругу жительница Кимовска Тульской области

Обокрала подругу жительница Кимовска Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

Мировой судья Кимовского судебного района назначил местной жительнице штраф в 20 тысяч рублей за кражу денег у подруги.

Вечером 27 апреля женщина с друзьями отдыхала в кафе в Кимовске. Когда ее знакомая отошла от стола, воспользовавшись этим и, понимая, что за ее действиями никто не наблюдает, она вытащила из пакета знакомой кошелек и похитила из него 9 000 рублей.

Приговором суда она признана виновной, и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 20000 рублей. Приговор в законную силу не вступил