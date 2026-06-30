Обокрала подругу жительница Кимовска Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Мировой судья Кимовского судебного района назначил местной жительнице штраф в 20 тысяч рублей за кражу денег у подруги.

Вечером 27 апреля женщина с друзьями отдыхала в кафе в Кимовске. Когда ее знакомая отошла от стола, воспользовавшись этим и, понимая, что за ее действиями никто не наблюдает, она вытащила из пакета знакомой кошелек и похитила из него 9 000 рублей.

Приговором суда она признана виновной, и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 20000 рублей. Приговор в законную силу не вступил