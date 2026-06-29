Тулячка отдала мошенникам более полутора миллионов рублей Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшие пятницу и выходные дни пятеро жителей Тульской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве. Жертвами аферистов стали жители региона 56-95 лет. Общий ущерб превысил 2 миллиона 400 тысяч рублей.

На удочку аферистов попалась 56-летняя жительница Новомосковска. Ей позвонил неизвестный и под предлогом защиты сбережений от кражи неизвестными убедил перевести деньги на «безопасный счет». В итоге наивная женщина перевела незнакомцам 1 миллион 750 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия для установления причастных лиц.