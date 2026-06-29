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НовостиОбщество29 июня 2026 14:20

Тулячка отдала мошенникам более полутора миллионов рублей

Её убедили перевести сбережения на так называемый «безопасный счет»
Анна КОНЕВА
Тулячка отдала мошенникам более полутора миллионов рублей

Тулячка отдала мошенникам более полутора миллионов рублей

Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшие пятницу и выходные дни пятеро жителей Тульской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве. Жертвами аферистов стали жители региона 56-95 лет. Общий ущерб превысил 2 миллиона 400 тысяч рублей.

На удочку аферистов попалась 56-летняя жительница Новомосковска. Ей позвонил неизвестный и под предлогом защиты сбережений от кражи неизвестными убедил перевести деньги на «безопасный счет». В итоге наивная женщина перевела незнакомцам 1 миллион 750 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия для установления причастных лиц.