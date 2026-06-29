30 июня в Туле без электричества останутся десятки домов.

Фото: Алексей ФОКИН.
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 11:00 - ул. Л. Толстого 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.), 65-а, 65-а/1, 66/1, 69-а; ул. Буденного 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.), 27-а, 33/1, 34-а, 34/1, 50-а; пер. Лагерный 3-27 (нечётн.), 4-24 (чётн.), 13-а, 14/1; ул. Тимирязева 28-34 (чётн.), 31, 33;
с 9:00 до 16:00 - ул. Циолковского, 65-б, 53-87 (нечётн.), 22-74 (чётн.), 60-а; ул. Стальского, 1-19 (нечётн.), 10-30 (чётн.); ул. Шевченко, 31-81 (нечётн.), 52-90 (чётн.), 21, 51-а, 58-а, 60-а, 60-б, 63-а; ул. Щедрина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Лескова, 1-11 (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-д, 2; ул. Водоохранная 37-51( нечётн.), 38-52 (чётн.), 15-а, 40-а, 39-б, 43-а; ул. Железняка 1-19 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. Ак. Павлова, 93-101 (нечётн.); ул. Лазо 1-11 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Котовского 1-19 (нечётн.), 2-20 (чётн.); 1-я Гостеевская, 1-10; 2-я Гостеевская, 1-12; 3-я Гостеевская, 2-8 (чётн.), 1-5 (нечётн.); Ул.С.Перовской, 3/55, ул. Пушкинская, 53, 55; пр-т Ленина, 31, 35, 43; ул. Тургеневская, 31-а, 26, 37-а, 35, 37, 38-а, 38-б, 39, 41; ул. Каминского, 19, 19-а, 12, 21, 17; ул. Пушкинская, 12-б, 14, 14-в;
с 9:00 до 17:00 - ул. Трудовая, 9-45 (нечётн.), 10-40 (чётн.), 10-а; ул. Комсомольская, 22, 24, 26; пер. Прохладный, 40-а; Щёкинское ш. 57; п. Л. Толстого: ул. Чкалова, 1-17; Центральный пр-зд, 1-31 (нечётн.), 2-20 (чётн.), 2-а; Парковый пр-зд, 3-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.), 15, 24; Красноглазовский пр-зд, 4, 6, 8, 16; Скуратовский микр-н, 7, 3; Малые Гончары, 4, 5, 6, 7; ул. Чмутова, 170-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 129, 133-а, 135-а, 135-б, 137-а, 137-в, 147-а, 147-б, 204, 206, 208, 170-а; 11-й Полюсный пр-зд, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.); 10-й пр-зд, 1-н, 1-м, 1-д, 1-и, 2-и, 2-з, 2-к; 14-й пр-зд, 1.