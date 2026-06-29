Под Тулой продолжают обрабатывать территории от борщевика Сосновского Фото: Алексей ФОКИН.

На муниципальных землях в большой Туле продолжается борьба с борщевиком Сосновского.

29 июня обработка прошла в деревне Бушево Зареченского округа. Используются химическая обработка гербицидами, окос и перепашка для предотвращения рассеивания семян. Работы проводят в сухую погоду — это дает максимальный эффект.

Борщевик часто разрастается на заброшенных частных участках, заражая соседние муниципальные земли. Округа совместно с управлением по административно-техническому надзору проводят объезды, составляют протоколы и проводят беседы с владельцами. Жители также могут сообщать о проблемных территориях в главные управления по округам.

Всего в этом году в Туле планируют обработать около 900 гектаров. Работы продолжаются в Зареченском, Пролетарском, Центральном и Привокзальном округах. В Советском округе очагов борщевика не обнаружено.