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НовостиОбщество29 июня 2026 14:45

Под Тулой продолжают обрабатывать территории от борщевика Сосновского

В этом году специалисты планируют обработать территорию в 900 га
Анна КОНЕВА
Под Тулой продолжают обрабатывать территории от борщевика Сосновского

Под Тулой продолжают обрабатывать территории от борщевика Сосновского

Фото: Алексей ФОКИН.

На муниципальных землях в большой Туле продолжается борьба с борщевиком Сосновского.

29 июня обработка прошла в деревне Бушево Зареченского округа. Используются химическая обработка гербицидами, окос и перепашка для предотвращения рассеивания семян. Работы проводят в сухую погоду — это дает максимальный эффект.

Борщевик часто разрастается на заброшенных частных участках, заражая соседние муниципальные земли. Округа совместно с управлением по административно-техническому надзору проводят объезды, составляют протоколы и проводят беседы с владельцами. Жители также могут сообщать о проблемных территориях в главные управления по округам.

Всего в этом году в Туле планируют обработать около 900 гектаров. Работы продолжаются в Зареченском, Пролетарском, Центральном и Привокзальном округах. В Советском округе очагов борщевика не обнаружено.