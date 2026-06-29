Житель Кимовска пойдет под суд за мошенничество с социальными выплатами. Фото: Алексей ФОКИН.

В Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Кимовска. Местная прокуратура утвердила обвинительное заключение по факту мошеннического хищения государственных средств. Мужчине инкриминируют совершение преступления, квалифицированного по части 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подготовленные материалы уже переданы в Кимовский районный суд для изучения и вынесения окончательного решения. Согласно материалам следствия, противоправная схема была реализована в период с октября по декабрь 2025 года. Злоумышленник решил получить финансовую поддержку от государства для развития собственного бизнеса. Он оформил социальный контракт, заявив, что планирует открыть предприятие в сфере автомобильного детейлинга. На основании предоставленных документов мужчине было перечислено единовременное пособие в размере 350 тысяч рублей, предназначенное для закупки профессионального оборудования. Однако вместо инвестирования в коммерческую деятельность фигурант дела распорядился бюджетными средствами совершенно иначе. Полученные от государства деньги мужчина полностью потратил на собственные личные нужды, никак не связанные с развитием детейлинг-центра.