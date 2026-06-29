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НовостиОбщество29 июня 2026 14:04

В Туле открыли левый поворот на перекрестке Октябрьской и Судейского

Новая схема движения поможет разгрузить улицу Карпова и ускорит проезд в центр
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле открыли левый поворот на перекрестке Октябрьской и Судейского.

В Туле открыли левый поворот на перекрестке Октябрьской и Судейского.

Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле скорректировали организацию дорожного движения на пересечении улиц Октябрьская и Судейского. С 29 июня автомобилистам разрешили совершать левый поворот в сторону центра города. Теперь этот маневр выполняется под специальную выделенную фазу светофора. Данное решение было принято после обращений местных жителей для более грамотного и равномерного распределения транспортных потоков.

Главной целью внедрения нововведения стала разгрузка улицы Карпова. Эта магистраль является важнейшей связующей артерией между Зареченским и Пролетарским округами. Из-за огромного объема транзитного трафика данный участок ежедневно испытывает колоссальные нагрузки. Появление возможности для левого поворота на улицу Октябрьскую даст водителям выбор альтернативных маршрутов. Автомобилисты смогут объезжать перегруженный перекресток на Карпова при движении в центральную часть города.

Подобные изменения не только существенно сократят время в пути для многих участников дорожного движения, но и заметно повысят общую пропускную способность данного участка улично-дорожной сети. Для безопасной реализации новой схемы на перекрестке уже установили все необходимые дорожные знаки. Кроме того, специалисты активировали дополнительные левоповоротные секции светофоров, которые четко регламентируют новый порядок проезда.