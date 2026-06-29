За выходные в Тульской области задержали 22 водителя в состоянии опьянения. Фото: Алексей ФОКИН.

С 26 по 17 июня сотрудники ГИБДД в Тульской области выявили 22 случая управления транспортом в состоянии опьянения. Среди нарушителей были как водители, находившиеся за рулем в нетрезвом виде впервые, так и те, кто нарушил закон повторно.

В частности, 10 человек попались именно за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Еще три гражданина, не имея водительских прав, также управляли машиной в пьяном виде. Пять водителей отказались пройти медицинское освидетельствование.

Кроме того, в отношении двух автолюбителей составлены материалы проверки по факту повторного нарушения. Им может быть предъявлено обвинение по статье 264.1 УК РФ.