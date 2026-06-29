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НовостиСпорт29 июня 2026 13:20

Спортсмен из Тулы завоевал золото на Кубке мира по кикбоксингу

Кирилл Сапрыгин одержал победу в весовой категории 60 кг в разделе К-1
Михаил КОРЕНЮГИН
Спортсмен из Тулы завоевал золото на Кубке мира по кикбоксингу.

Спортсмен из Тулы завоевал золото на Кубке мира по кикбоксингу.

Фото: Алексей ФОКИН.

В Кишиневе с 24 по 27 июня прошел открытый Кубок мира по кикбоксингу. Турнир собрал на помосте около 700 спортсменов из 17 государств мира. Атлеты выявляли сильнейших в различных весовых категориях и разделах программы.

Отличных результатов на этих престижных международных соревнованиях добился представитель Тульской области. Кирилл Сапрыгин выступал в разделе К-1 в весовой категории 60 кг. Тульский атлет продемонстрировал высокое мастерство и пробился в число сильнейших, завоевав золотую медаль и статус победителя турнира.

Кирилл тренируется под руководством опытных специалистов Сергея Васильевича Андросюка и Сергея Сергеевича Андросюка.