Спортсмен из Тулы завоевал золото на Кубке мира по кикбоксингу. Фото: Алексей ФОКИН.

В Кишиневе с 24 по 27 июня прошел открытый Кубок мира по кикбоксингу. Турнир собрал на помосте около 700 спортсменов из 17 государств мира. Атлеты выявляли сильнейших в различных весовых категориях и разделах программы.

Отличных результатов на этих престижных международных соревнованиях добился представитель Тульской области. Кирилл Сапрыгин выступал в разделе К-1 в весовой категории 60 кг. Тульский атлет продемонстрировал высокое мастерство и пробился в число сильнейших, завоевав золотую медаль и статус победителя турнира.

Кирилл тренируется под руководством опытных специалистов Сергея Васильевича Андросюка и Сергея Сергеевича Андросюка.