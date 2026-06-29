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НовостиПроисшествия29 июня 2026 12:58

За неделю в Тульской области произошло 25 пожаров

Огнеборцы спасли 6 человек и отреагировали на 476 экстренных вызовов
Михаил КОРЕНЮГИН
За неделю в Тульской области произошло 25 пожаров.

За неделю в Тульской области произошло 25 пожаров.

Фото: Алексей ФОКИН.

С 22 по 28 июня в Тульской области не зафиксировано ни одной чрезвычайной ситуации и ни одного происшествия на водных объектах. При этом огнеборцы 25 раз выезжали на тушение возгораний. При пожарах 1 человек погиб и еще 2 получили травмы. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось спасти 6 человек, среди которых оказались 2 детей. Помимо борьбы с огнем, подразделения ГУ МЧС России по Тульской области реагировали на множество других происшествий. Всего за неделю аварийно-спасательные формирования отработали 476 экстренных вызовов. Значительная часть этих выездов была связана с дорожно-транспортными происшествиями.

Спасатели 18 раз привлекались к ликвидации последствий аварий на дорогах региона, оказывая необходимую помощь и обеспечивая безопасность на местах происшествий.