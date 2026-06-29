Воспитанник тульской спортивной школы взял бронзу на Кубке мира по стоклеточным шашкам. Фото: Алексей ФОКИН.

В Астане 26 июня прошли соревнования в быстрой программе Финала Кубка мира по стоклеточным шашкам. Турнир собрал на одном помосте сильнейших игроков, среди которых оказались 10 гроссмейстеров и 10 мастеров спорта.

Поединки проводились по швейцарской системе и включали в себя 9 туров. Спортсменам пришлось играть в условиях жесткого контроля времени, при котором на всю партию отводилось 10 минут и добавлялось 5 секунд за каждый сделанный ход.

Отличных результатов на этих престижных международных соревнованиях добился представитель Тульской области. Воспитанник местной спортивной школы олимпийского резерва «Юность» Александр Гетманский продемонстрировал высокое мастерство и пробился в число призеров. По итогам тульский шашист завоевал бронзовую медаль, заняв 3 место в быстрой программе Финала Кубка мира.