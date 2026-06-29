В Туле арестован мужчина, организовавший работу SIM-боксов для телефонных мошенников Фото: Алексей ФОКИН.

Пролетарский районный суд Тулы рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном обеспечении функционирования абонентского терминала пропуска трафика в составе организованной группы.

По версии следствия, с 8 по 11 июня обвиняемый, выполняя указания неизвестных, в арендованной квартире организовал работу оборудования для передачи звонков. SIM-боксы использовались для массовых телефонных звонков гражданам России с целью мошенничества.

Суд заключил фигуранта под стражу на два месяца — до 25 августа.