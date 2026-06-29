Четверо туляков получили благодарность Президента России Фото: Алексей ФОКИН.

Владимир Путин подписал распоряжение о награждении жителей Тульской области за вклад в развитие экономики и социальной сферы. Всего отмечены четыре жителя региона.

За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность Президента объявлена водителю Анатолию Бабаеву и механизатору Алексею Кильчевскому из узловского ООО «Сельскохозяйственное предприятие имени Руднева», водителю Игорю Лысенкову из киреевского ОАО «Рассвет», а также старшему инженеру по автоматизированным системам управления Надежде Роговой из тульского обособленного подразделения «Тульское» ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов».