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НовостиОбщество29 июня 2026 11:53

Четверо туляков получили благодарность Президента России

Они удостоились благодарности за многолетний добросовестный труд
Анна КОНЕВА
Четверо туляков получили благодарность Президента России

Четверо туляков получили благодарность Президента России

Фото: Алексей ФОКИН.

Владимир Путин подписал распоряжение о награждении жителей Тульской области за вклад в развитие экономики и социальной сферы. Всего отмечены четыре жителя региона.

За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность Президента объявлена водителю Анатолию Бабаеву и механизатору Алексею Кильчевскому из узловского ООО «Сельскохозяйственное предприятие имени Руднева», водителю Игорю Лысенкову из киреевского ОАО «Рассвет», а также старшему инженеру по автоматизированным системам управления Надежде Роговой из тульского обособленного подразделения «Тульское» ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов».