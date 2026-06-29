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НовостиОбщество29 июня 2026 11:31

Тульский эксперт дала оценку новому школьному учебнику по обществознанию

Учебники внедрят в российских школах в сентябре 2027 года
Анна КОНЕВА
Тульский эксперт дала оценку новому школьному учебнику по обществознанию

Тульский эксперт дала оценку новому школьному учебнику по обществознанию

Фото: Алексей ФОКИН.

С 1 сентября по всей России учащиеся 9-х и 10-х классов перейдут на обновлённые учебники по обществознанию. Новинки были представлены министром просвещения Сергеем Кравцовым на XIV Петербургском международном юридическом форуме.

По словам главы ведомства, по предложению учителей предмет вновь будут изучать три года — с 9-го по 11-й класс. Если раньше курс был оторван от реальности, то теперь он стал прикладным и структурно выверенным.

Новый учебник для одиннадцатиклассников появится с сентября 2027 года. Его уже оценила заместитель председателя региональной комиссии ЕГЭ по обществознанию, доцент ТГПУ имени Л.Н. Толстого Елена Белянкова. По её словам, новые материалы позволяют выстроить логичную систему правового и социального просвещения в старших классах. Акцент на практику поможет школьникам не просто заучивать термины, а применять знания, анализировать информацию и отстаивать свою точку зрения.