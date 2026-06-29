Тульский эксперт дала оценку новому школьному учебнику по обществознанию Фото: Алексей ФОКИН.

С 1 сентября по всей России учащиеся 9-х и 10-х классов перейдут на обновлённые учебники по обществознанию. Новинки были представлены министром просвещения Сергеем Кравцовым на XIV Петербургском международном юридическом форуме.

По словам главы ведомства, по предложению учителей предмет вновь будут изучать три года — с 9-го по 11-й класс. Если раньше курс был оторван от реальности, то теперь он стал прикладным и структурно выверенным.

Новый учебник для одиннадцатиклассников появится с сентября 2027 года. Его уже оценила заместитель председателя региональной комиссии ЕГЭ по обществознанию, доцент ТГПУ имени Л.Н. Толстого Елена Белянкова. По её словам, новые материалы позволяют выстроить логичную систему правового и социального просвещения в старших классах. Акцент на практику поможет школьникам не просто заучивать термины, а применять знания, анализировать информацию и отстаивать свою точку зрения.