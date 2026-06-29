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НовостиОбщество29 июня 2026 10:48

Суд обязал выплатить тульской пенсионерке 230 тысяч рублей за перелом на неубранном тротуаре

Прокуратура Центрального округа через суд защитила права 76-летней местной жительницы, сломавшей руку из-за гололеда
Михаил КОРЕНЮГИН
Суд обязал выплатить тульской пенсионерке 230 тысяч рублей за перелом на неубранном тротуаре.

Суд обязал выплатить тульской пенсионерке 230 тысяч рублей за перелом на неубранном тротуаре.

Фото: Алексей ФОКИН.

В феврале 2026 года 76-летняя жительница Тулы пострадала из-за халатности коммунальных служб. Пенсионерка поскользнулась на тротуаре по улице Войкова, который вовремя не очистили от снега и наледи. В результате падения женщина получила закрытый перелом плечевой кости.

Сразу после инцидента пострадавшая смогла самостоятельно дойти до своего дома. Однако ее самочувствие начало резко ухудшаться, что вынудило вызвать бригаду скорой помощи. Врачи диагностировали серьезную травму, из-за чего женщину экстренно госпитализировали. Ей потребовалось сложное хирургическое вмешательство и последующий длительный курс восстановления.

Чтобы восстановить справедливость, прокуратура Центрального района Тулы подготовила и направила в суд исковое заявление. Надзорное ведомство потребовало взыскать с виновных лиц компенсацию морального вреда и полностью возместить расходы на покупку медицинских препаратов. Суд полностью согласился с доводами прокурора и удовлетворил заявленные требования. В итоге ответчики обязаны выплатить пострадавшей пенсионерке общую сумму, превышающую 230 тысяч рублей.