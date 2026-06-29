Менеджер пункта выдачи заказов в Ефремове провернула мошенническую схему с заказами на 740 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН.

Ефремовский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в краже с использованием служебного положения.

В ноябре прошлого года женщину приняли на работу менеджером ПВЗ одного из маркетплейсов. Так женщина получила свободный доступ к товарам.

С декабря 2025 года по март 2026 года через свой личный кабинет клиента она заказывала доставку различных товаров на свой пункт, не оплачивая их и даже не собираясь платить. Полученные вещи она забирала себе. Общий ущерб составил около 740 тысяч рублей.

В суде мошенница полностью признала вину. Её приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшего на 739 тысяч рублей в пользу ООО «РВБ».