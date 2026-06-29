Богородицкая прокуратура через суд восстановила пенсионные права местной жительницы. Фото: Алексей ФОКИН.

Специалисты Богородицкой межрайонной прокуратуры помогли 50-летней жительнице района решить проблему с формированием пенсии. Женщина обратилась в надзорное ведомство после того, как столкнулась с незаконным исключением части ее трудового стажа.

Выяснилось, что в ее индивидуальном лицевом счете отсутствует промежуток с августа 1994 года по январь 1995 года. Пенсионный фонд не учел это время из-за того, что в архиве не сохранились подтверждающие документы от работодателя. При этом в самой трудовой книжке заявительницы имелись все необходимые записи о ее работе в должности бухгалтера в ПСК «Победа» в период с августа 1994 года по ноябрь 1998 года.

Для защиты законных интересов гражданки прокурор подготовил и направил в судебные органы исковое заявление. Суд полностью встал на сторону женщины и удовлетворил требования надзорного ведомства.