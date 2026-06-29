Туляк ударил сотрудника магазина за попытку вернуть украденные сыр и масло Фото: Алексей ФОКИН.

Зареченский районный суд Тулы рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на грабеж с применением насилия.

Прошлой зимой пьяный мужчина, забрел в один из магазинов Зареченского района. Там он взял со стеллажа по четыре пачки сыра и сливочного масла на общую сумму на сумму около полутора тысяч рублей.

Сложив товар в пакет, он миновал кассу и направился к выходу. На выходе его остановил сотрудник магазина, потребовавший вернуть товар. Обвиняемый вышел из помещения, сотрудник последовал за ним и попытался отобрать пакет. Тогда подсудимый ударил его рукой в глаз, схватил за куртку и стал трясти. Обоих разняли еще один сотрудник магазина и двое других людей.

Суд приговорил мужчину к году принудительных работ.