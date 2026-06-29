В Советском округе Тулы введут ограничения движения на время соревнований по триатлону Фото: Алексей ФОКИН.

Со 2 по 4 июля в связи с проведением Открытого Чемпионата и Первенства Тульской области по триатлону, а также Всероссийских соревнований «Отбор на 13-ю летнюю Спартакиаду учащихся России» в Центральном парке имени Белоусова будут введены временные ограничения для транспорта.

С 23:00 2 июля до 15:00 4 июля запретят остановку и стоянку всех видов транспорта на участках: улица Первомайская (от улицы Фридриха Энгельса до улицы Дмитрия Ульянова), улица Дмитрия Ульянова (от улицы Демонстрации до улицы Короленко), улица Тульского рабочего полка (от улицы Лермонтова до улицы Дмитрия Ульянова), улица Фрунзе (от улицы Первомайской до дома №24).

Движение всех транспортных средств ограничат с 20:00 3 июля до 16:00 4 июля на участке улицы Тульского рабочего полка от улицы Лермонтова до улицы Дмитрия Ульянова. С 07:00 до 15:00 4 июля — на участках улиц Дмитрия Ульянова, Первомайской и Фрунзе. Также с 08:00 до 15:00 4 июля ограничат движение СИМ на тех же участках.

Автобусы маршрутов № 11, 12, 26, 40, 38, 58 и троллейбусы № 4, 5 изменят схемы движения.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию и заранее выбирать альтернативные маршруты.